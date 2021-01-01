Тюменскому ветерану вручили медаль "За отвагу" - награда нашла героя спустя 75 лет

Фото пресс-службы глава Тюменского района

В поселке Боровский Тюменского района 30 декабря медалью "За отвагу" наградили ветерана Великой Отечественной войны Николая Моисеевича Щеткова.

Награда нашла героя 75 лет спустя. Приказ № 3/Н 446-го стрелкового полка 397-й СД, 61 Армии, I-му Белорусскому фронту о награждении медалью за участие в тяжелых боях за населенные пункты Латвии и Литвы, за борьбу с "лесными братьями" был подписан еще 22 февраля 1945 года.

Медаль ветерану вручил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Со значимым событием Николая Моисеевича с помощью видеоконференцсвязи поздравил командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин.

"Конечно, это волнительное событие. 75 лет мы живем под мирным небом, благодаря людям, которые защитили нашу Родину, благодаря таким героям, как Николай Моисеевич", - отметил в своем поздравлении Куличков.

В завершение церемонии военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрей Матвеев пожелал здоровья всем ветеранам, труженикам тыла, прошедшим долгий жизненный путь и вынесшим на своих плечах все тяготы страшной войны, сообщили в администрации Тюменского района.