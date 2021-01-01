Медицинская новогодняя ночь: как тюменцы встретили 2021-й

С 31 декабря по 1 января в приёмные отделения медучреждений Тюмени, включая травматологический пункт, ОКБ №2, обратилось 152 человека, в том числе в приемное отделение детского стационара поступило 42 ребенка, взрослого - 14 пациентов. Такая обращаемость характерна для новогодней ночи, отметили в областном депздраве.

Основные поводы для обращения - травмы (52 %), укусы животных (6%) и обморожение (1%). Первым обратившимся в новогоднюю ночь стал пациент с травмой левого тазобедренного сустава, поскользнувшийся на улице. Травм при неправильном использовании пиротехнических изделий в этом году удалось избежать.

В частности, в приемное взрослое отделение Областной клинической больницы №1 было 32 обращения: 28 - по кардиологии и ожогам (21 человек отправлен на амбулаторное лечение, 7 госпитализировано), четыре - по неврологическому направлению. (из них 2 отправлены на лечение амбулаторно, 2 госпитализированы).

Не обошлось в праздничную ночь и без медицинской помощи, которая потребовалась детям. В детское приемное отделение ОКБ №1 обратилось 10 детей. 6-ти даны рекомендации по амбулаторному лечению на дому, 4 госпитализированы с осложнениями после вирусной инфекции. Ни ожогов, ни обморожений среди детских обращений не зафиксировано.



