Тюменские семьи получают региональную поддержку при рождении детей

Пандемия и другие события 2020 года внесли корректировки в реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках нацпроекта "Демография". Удалось не только обеспечить бесперебойное предоставление всех мер социальной поддержки, но и запустить новые.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, введен региональный материнский (семейный) капитал на первого ребенка в размере 150 тыс. рублей - за 11 месяцев года он выплачен на 3,3 тысячи детей. Увеличился с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей и размер регионального материнского капитала на третьего и последующих детей. Его к декабрю 2020 года получили родители 4,2 тысяч семей.

2100 семей получили введенную ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 (при софинансировании из федерального бюджета). Также на условиях софинансирования была введена и ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет – их выплачено за 11 месяцев года на 57,2 тысячи детей.

Всего в 2020 году на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" выделено 2 866,8 млн. рублей, из них 1 354,4 млн. рублей - средства федерального бюджета.

