Тюменский центр "Семья" переориентировался на онлайн-форматы

Фото пресс-службы Центра социальной помощи семье и детям «Семья»

Все форматы услуг регионального центра "Семья" в Тюмени перевели в онлайн-режим в 2020 году. Это потребовало большой работы: педагоги, психологи, юристы, специалисты по социальной работе учились трудиться в новых условиях, прокачивали имеющиеся навыки, получали новые компетенции.

Директор регионального центра "Семья" Елена Перминова рассказала, что пришлось поменять подход к проведению мероприятий в связи с пандемией. Раньше проводились массовые акции, групповые занятия в школах, с родителями в том числе. Теперь внимание сконцентрировали на индивидуальных услугах или очень маленьких группах до 10 человек.

С марта 2020 года специалисты центра работали в экстренном режиме, консультировали, помогали на Горячих линиях, помогали семьям с детьми, в которых во время самоизоляции возникали конфликты. Серьезная нагрузка пришлась и офисных работников, которые принимают обращения горожан, как по телефону, онлайн, так и вживую. Им нужно было суметь грамотно снять эмоциональное напряжение клиентов, агрессию и помочь в их непростой ситуации, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Помощь нужна была и самим сотрудникам, ведь большая часть команды работала практически в круглосуточном режиме. Мы старались формировать внутри команд позитивное общение, не допустить эмоционального выгорания", - отметила Елена Перминова.