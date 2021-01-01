Музыкальный коллектив Gilead из Тюмени записывает новый альбом

Фото группы Gilead, источник: vk.com/gileadfolk

Тюменский музыкальный коллектив Gilead готовится выпустить клип в начале 2021 года. Также Группа работает над записью третьего альбома.

Как рассказал один из участников группы Павел Михалёв, съемки клипа проходили в одной из тюменских фотостудий и заняли два дня. Руководил процессом питерский клипмейкер Александр Беккер. Какая песня легла в основу – пока неизвестно, так как музыканты хотят сохранить интригу. Это кавер-версия одной очень узнаваемой мелодии.

Трек войдет в новый альбом группы, который станет уже третьим у Gilead. Работа над материалом и записью ведется параллельно. В 2020 году концертная деятельность коллектива значительно сократилась. Но, по словам Павла Михалёва, Gilead использовал время не зря: ребята писали музыку, пишет "Вслух.ру".

В 2020 году группе Gilead исполнилось 9 лет. За это время ребята получили признание у любителей "современной средневековой музыки". Первый альбом "Thousand Times" группа выпустила в январе 2015 года. На выпуск второго деньги собирали с помощью краудфандинга. Альбом вышел в свет в 2017 году, он получил название Medieval Groove.