Интерактивный музей торговли откроется в Тюмени в 2021 году

Экспозиция, посвящённая советским временам, станет основной частью музея торговли, который откроется в 2021 году в тюменском ЦУМе. Организаторы планируют показать посетителям, как эволюционировали предметы быта.

Как сообщили в Тюменском государственном институте культуры, советская тематика набирает обороты. Определённую роль играет ностальгия, людям интересно снова прикоснуться к вещам прошлой эпохи.

"Наша музейная концепция предполагает интерактив. Он, конечно, будет касаться не каждого экспоната, иначе возникают сомнения в их сохранности, но большинства. Мы понимаем, что простым набором вещей советского периода никого не удивишь, поскольку они ещё хранятся в домашних кладовках. Поэтому готовим настоящую музейную программу", - сообщила автор концепции музея в ЦУМе, декан факультета социально-культурных технологий института культуры Евгений Акулич.

Также в новом музее планируют наладить сотрудничество с частными коллекционерами. По словам члена Общественной палаты Тюменской области, почетного работника торговли РФ Натальи Осинцевой, планируются временные экспозиции, которые расширят музейное пространство. Постоянная коллекция музея продолжает пополняться. В том числе, в ней есть уникальное торговое оборудование тюменского ЦУМа разных лет, причем большая часть – до сих пор в рабочем состоянии.