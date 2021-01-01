Тюменские мамы могут получить новую профессию в декрете

Обучение по более 40 специальностям, востребованным на рынке труда, доступны участникам программы обучения для молодых мам в рамках национального проекта "Демография". Наиболее популярны такие профессии, как швея, делопроизводитель, парикмахер, портной, кондитер, специалист охраны труда.

Получить новую профессию или повысить квалификацию могут жительницы Тюмени и Тюменского района, имеющие детей в возрасте до 7 лет. В 2020 году бесплатное обучение прошли более 350 женщин. Максимальный срок обучения – 3 месяца. При этом незанятые женщины в этот период получают стипендию.

Желающим получить услугу следует обратиться в отдел профессионального обучения Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ об образовании.

Работающим женщинам, желающим повысить квалификацию перед возвращением из отпуска по уходу за ребенком нужно сообщить об этом работодателю. Он подаст заявку в Центр занятости населения, который компенсирует затраты на обучение, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".