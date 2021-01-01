Травматологи призывают тюменских родителей внимательно следить за детьми в новогодние праздники

Врачи Областной клинической больницы №2 призывают тюменских родителей внимательно следить за детьми в новогодние каникулы, ведь зимние развлечения и пожароопасные атрибуты праздника могут нанести серьезные травмы.

Даже подросших детей следует оградить от петард, фейерверков и других взрыво- и пожароопасных предметов. Ежегодно в новогодние праздники в приемные отделения ОКБ №2 поступают дети с ожогами, травмами конечностей, глаз, нарушениями слуха, рваными ранами - последствиями опасных зимних забав. В 2019 году от взрыва петарды в руке у 12-летнего подростка оторвало ногтевую фалангу одного пальца.

По статистике, количество случаев травматизма в первых числах января возрастает как у взрослых, так и у детей. Опасность таится не только на улице при традиционных зимних забавах - катании с ледяных горок, на коньках, взрывании петард и фейерверков, но и в домашних условиях, особенно когда в доме есть маленькие дети. Малыши тянутся к наряженной яркими блестящими игрушками, мишурой и гирляндой новогодней ели. Опасность несут стеклянные украшения, массивное дерево может упасть на ребенка, а гирлянда плохого качества - вызвать короткое замыкание и пожар. Также есть вероятность проглатывания мелких острых иголок натуральной ели, удушения от обматывания дождиком вокруг шеи, попадания в дыхательные пути конфетти. Нередко древесная пыльца, споры плесени и эфирные масла живой ели провоцируют у детей и взрослых сильную аллергическую реакцию.

Чтобы не испортить радость от праздника, врачи рекомендуют ответственно подходить к украшению дома. Елка должна быть крепко зафиксирована в специальной подставке, чтобы риск ее падения был минимальным. За живым деревом нужно правильно ухаживать, чтобы уберечь от преждевременного высыхания.

Если в доме есть маленький ребенок, следует отказаться от стеклянных игрушек и украсить новогоднее дерево пластиковыми крупными шарами и бумажными фигурками. Также лучше временно убрать мишуру, дождик, длинные бусы, серпантин, мелкие игрушки или содержащие мелкие элементы. Электрическую гирлянду необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждения проводов и целостности лампочек. Категорически нельзя использовать пиротехнику внутри помещений, в том числе на балконе, пишет ИА "Тюменская линия".