В 2020 году тюменцы отдавали предпочтение книгам по психологии и бизнесу

В 2020 году наибольшим спросом у тюменских читателей пользовались книги по психологии, зарубежная деловая и художественная литература.

По данным Централизованной городской библиотечной системы, в электронной библиотеке ЛитРес тюменцы чаще всего обращались к мудрости и опыту Людмилы Петрановской и Юлии Гиппенрейтер по взаимоотношению родителей и детей. Из деловой литературы популярностью пользовались книги Нассима Николаса Талеба "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса" и Брайана Трейси "Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь". Среди зарубежной художественной литературы лидерами стали книги Фредрика Бакмана, а также детективы Ю Несбё, пишет "Вслух.ру".

Из русских авторов читатели выбирали "Текст" Дмитрия Глуховского, "Пищеблок" Алексея Иванова, а также детективы Бориса акунина и Татьяны Устиновой.

В бумажном варианте чаще всего брали детективы "Серьга Артемиды" Татьяны Устиновой и "Темное пламя любви" Елены Арсеньевой, роман Дины Рубиной "Наполеонов обоз", "С неба упали три яблока" Наринэ Абагрян, "Небо цвета надежды" индийской писательницы Амиты Траси.

Как рассказала ведущий библиотекарь отдела обслуживания юношества Валентина Типелиус, молодежь интересовали "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной, книги Халеда Хоссейни, Фредерика Бакмана. Не забыт Рэй Брэдбери и его "451 градус по Фаренгейту". Популярными остаются книги Джоджо Мойес, Евгения Водолазкина, детективы Николая Леонова, Александры Марининой. Среди женской литературы успехом пользуются романы Веры Колочковой, Маши Трауб и Марии Вороновой.