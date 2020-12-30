Тюменцам расскажут, как отмечали Новый год на фронте

Сегодня, 30 декабря, из Музея истории поискового движения Тюменской области пройдет онлайн-трансляция, посвященная Новому году в период Великой Отечественной войны. Начало в 18.00 в группах Областного поискового центра имени Артура Ольховского" Вконтакте и Инстаграм.

Поисковики расскажут, как отмечали Новый год в 1941–1945 годах на фронтах Великой Отечественной войны, поделятся новогодними воспоминаниями фронтовиков, покажут открытки и прочтут письма, отправленные в канун праздника.