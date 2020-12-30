Наташины коты и другие топовые котики по версии Медиалогии

Независимая российская исследовательская компания "Медиалогия" решила подытожить год топ-10 котиков, в числе которых оказалась и тюменская кошка.

Первое место в рейтинге заняли Наташины коты, которые всё уронили.

На втором месте - коты Эрмитажа, которым меценат из Франции оставил часть своего наследства.

Замыкает тройку самых популярных кот, спасенный на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске. Его забрали в министерство природы и цикличной экономики региона, он занял неофициальную должность замминистра по охране животного мира.

Кот-блогер Мостик, символ моста через Керченский пролив, сообщил, что нашел новую работу. и за это в рейтинге удостоим 4 места.

На пятом - кот Виктор, который стал первым животным, полетевшим по новым правилам S7. Авиакомпания увеличила допустимый вес животных в салоне до 10 кг.

Любопытными были сообщения о коте Палмерстоне - мышелове министерства иностранных дел Великобритании, который вышел на пенсию после четырех лет дипломатической службы.

Кот по кличке Мир, которого президент РФ Владимир Путин подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, и карантин животного тоже не остались без внимания.

Также засветилась в медиапространстве "уникальная" кошка, которая дает советы во сне - житель Новороссийска пытался продать ее за 20 млн рублей. Кот Леша из Челябинска заслужил всеобщую любовь тем, что спас хозяйку во время пожара. Тюменская кошка, уснувшая в стиральной машине и спасенная сотрудниками МЧС тоже оказалась милой.

"Медиалогия" – Независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. "Медиалогия" решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.