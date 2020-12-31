Тюменский перинатальный центр в новогодние праздники будет работать в обычном режиме

На период новогодних праздников существенных изменений в работе Перинатального центра в Тюмени не произойдет. Медицинская помощь будет оказана в обычном режиме, исключение – сокращение плановых операций.

Медицинская сестра послеродового отделения рассказала, что до конца года количество операций увеличивается: перед праздниками врачи стараются прооперировать в плановом порядке "сложных" пациенток, подходящих по сроку беременности. Сотрудники планируют свою работу таким образом, чтобы решить все возможные проблемы заранее.

"31 декабря каждый год наши сотрудники наряжаются в костюмы деда Мороза и Снегурочки, проходят по палатам с поздравлениями. В этот раз сказочные персонажи будут дополнительно экипированы респираторами и щитками", - поделилась Елена Алексеевна.

Особенные поздравления ждут тюменок, у которых малыш появится на свет в первый день Нового года. Врачи также напоминают: в этом год посещения родственников – под запретом.