Маленькие пациенты "Медицинского города" получают подарки из "Коробки храбрости"

В "Медицинском городе" "Коробка храбрости" пополнилась новыми подарками для детей, проходящих химиотерапевтическое лечение.

Новогодние подарки маленьким пациентам передала Тюменская городская общественная организация инвалидов по онкологическому заболеванию "Забота" .

Вместе с председателем Людмилой Островской представители организации передали в химиотерапевтическое отделение №2 сладкие подарки, развивающие интерактивные игрушки, профориентационные наборы. В "Медицинском городе" проходят лечение дети с онкологическими заболеваниями разных возрастов, поэтому в "Заботе" постарались учесть интересы маленьких пациентов каждой возрастной группы.

"Многие медицинские манипуляции могут быть для детей неприятны и болезненны. Все переносят процесс лечения по-разному, поэтому игрушка может стать как предметом поощрения, так и отвлекающим элементом во время процедуры. Обязательным условием является то, что каждый ребенок выбирает себе подарок по собственному интересу и желанию", — отметили врачи многопрофильного клинического медицинского центра.