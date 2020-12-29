Тюменские дети получили более 50 кг новогодних подарков от клиентов Почты России

Фото: Почта России

В Тюменской области в декабре в десяти почтовых отделениях прошла социальная акция "Подари праздник детям". Стать добрым волшебником для детей мог каждый, исполнив чье-то желание, купив игрушку, сладости, книги или наборы для творчества.

Самыми активными оказались клиенты тюменского почтового отделения № 8, расположенного по адресу ул.Рабочая, 5а.

По словам сотрудников отделений, пандемия не повлияла на желание тюменцев помогать ближнему и дарить детям радость. Общими усилиями было собрано более 50 кг подарков. Накануне Нового года они доставлены в детский дом "Отрада", организацию многодетных семей "Радость" (Тюмень) и детям Ялуторовского района.

Отметим, что Почта России - социально ориентированная компания. Тюменские почтовые отделения, кроме приема коммунальных платежей, доставки пенсий и пособий, социально значимых товаров на дом, принимают участие в благотворительных проектах.