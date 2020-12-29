Тюменские поисковики подвели итоги работы за год

Фото предоставлено Тюменским областным поисковым центром

Тюменский областной поисковый центр провел торжественное мероприятие во дворце творчества и спорта "Пионер", на котором были подведены итоги работы тюменских поисковиков в 2020 году и отмечены добровольцы проектов.

Благодарственными письмами дворца "Пионер" отмечены участники Штаба Тюменского областного поискового центра – бойцы поисковых отрядов "Савояр", "Десант", "Тюмень-ТюмГУ" и "Пионер". В течение года добровольцы активно принимали участие в организации проектов и акций "Областного Поискового Центра имени Артура Ольховского" и Дворца "Пионер": экспедиция "Тюменский десант", просветительская акция "Нам доверена Память", электронная Книга Памяти Тюменской области, общественная приемная "Чтобы помнили", военно-мемориальная экспедиция "Марш Памяти", почетный караул и митинги памяти.

Директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик и руководитель Тюменского регионального отделения "Поискового движения России" Светлана Власова поблагодарили поисковиков за личный вклад в дело увековечения памяти павших при защите Отечества и активную работу в Год памяти и славы.