Традиционная тюменская акция "Золотая голова - Золотые пятерки!" пройдет в онлайн-формате

Фото: благотворительный фонд "Золотое детство"

Традиционная акция "Золотая голова - Золотые пятерки!" от благотворительного фонда "Золотое детство" стартовала в Тюмени. Для обеспечения безопасности всех участников регистрация будет проходить в течение длительного периода и по двум адресам, а подведение итогов и розыгрыш призов состоятся в прямом эфире. Выиграть можно наручные часы, коньки, лыжи и многое другое, а главный приз – смартфон!

Благотворительный фонд "Золотое детство" уже более 20 лет курирует социальные проекты, направленные на поддержку учащихся, пенсионеров, ветеранов труда, многодетных семей и т.д. С момента основания фонда неизменно действует акция для школьников, в которой ежегодно принимают участие тысячи детей и подростков. Ребята не только обменивают свои заслуженные пятерки на ценные призы, но и с большим желанием начинают стремиться к новым качественным знаниям и отличной учебе.

В этом году проведению ежемесячных праздников в рамках акции помешала пандемия. Однако организаторы в преддверии к Новому году решили поощрить ребят, которым пришлось непросто, в том числе из-за введения дистанционного образования. Поэтому тюменские школьники снова смогут обменять отличные оценки на отличные призы. Будут учитываться отметки за первое полугодие. Регистрация будет проходить с 25 декабря 2020 года по 20 января, по двум адресам: ул. Республики 46 ("Золотая лавина") и ул. Мельникайте 102 ("Золотой перекресток"). Для регистрации принимаются как бумажные дневники (подписанные учителем), так и распечатки электронных ведомостей с веб-образования. Розыгрыш состоится 25 января в онлайн-формате в группе фонда "Золотое детство" ВКонтакте. Подарки будут разыгрываться с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире.

Чтобы увеличить свои шансы на победу, можно также принимать участие в конкурсе активности в социальных сетях. Для этого нужно загрузить фотографию со своими школьными оценками в альбом "Золотые головы-2020" в группе "Золотое детство" ВК, указать свое имя, класс, а также рассказать, что мотивирует тебя учиться хорошо. А затем – собирать лайки и комментарии под своим фото. Самым активным будут вручены призы от партнеров акции.

Партнеры акции: Русская ювелирная сеть, галерея "Техномир" и сеть магазинов корейской косметики KEAUTY в Тюмени.

Желаем всем школьникам отличных каникул и удачи в розыгрыше!