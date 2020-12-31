Тюменцы предпенсионного возраста получают дополнительное образование

Более 300 тюменцев предпенсионного возраста в 2020 году стали участниками федеральной программы "Старшее поколение" в рамках реализации нацпроекта "Демография". Они получили дополнительное профессиональное образование за счет бюджетных средств, обучаясь по направлению Центра занятости населения.

Стать участниками программы могут как незанятые горожане, так и работающие, и желающие повысить квалификацию, в том числе и пенсионеры. В 2020 году возрастные рамки расширили, включив в программу граждан 50+.

Обратиться в центр занятости можно как напрямую, так и через работодателя. Во втором случае работник и работодатель совместно выбирают образовательную организацию и программу обучения, затем работодатель заключает с центром занятости договор на возмещение затрат.

Ищущие работу во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Как сообщили в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района, в 2020 году на обучение были направлены 304 человека. В числе выбранных специальностей: закройщик, инженер по охране труда, документоведение, страховой агент, архивариус, педагог дополнительного образования, маркетолог-аналитик, кондитер и другие.