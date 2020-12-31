Дыхательная гимнастика поможет тюменцам укрепить легкие

Врачи подтверждают пользу дыхательной гимнастики, однако рекомендуют тюменцам консультироваться со специалистом, прежде чем начинать выполнять упражнения. Некоторые программы не подходят для применения в домашних условиях, а также могут навредить при неправильном выполнении.

Заведующая Центром общественного здоровья, врач по медицинской профилактике ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Юлия Стрельникова рассказала, что можно выполнять различные статические упражнения. Например, ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном темпе, и такое же - через одну ноздрю при зажатой рукой другой ноздре, попеременно по 3-4 раза. Продолжительность каждого подхода - 30-60 секунд.

Ещё один приём - равномерное дыхание с вдохом через нос и толчкообразным, в 2-3 приема, выдохом через рот. Повторять 3-6 раз. Полезно практиковать разные типы дыхания: брюшное, грудное и полное. При брюшном дыхании во время вдоха максимально выпячивают переднюю стенку живота, при этом грудную клетку нужно стараться держать неподвижной. Во время выдоха брюшную стенку энергично втягивают. Для зрительного контроля правильности движений можно положить руки на живот и грудь.

Во время грудного дыхания – наоборот: неподвижной нужно держать переднюю стенку живота, во время вдоха максимально расширять грудную клетку, а при выдохе энергично её сжимать. При полном дыхании во время вдоха расширяют грудную клетку с одновременным выпячиванием передней стенки живота. Начинать рекомендуется с 4-кратного повторения каждого упражнения, постепенно доводя количество повторений до 12 раз.

Такие несложные упражнения можно выполнять практически всем, однако делать это осторожно, следить за самочувствием. Нужно избегать дыхательного дискомфорта и ощущения недостатка кислорода, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".