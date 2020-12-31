Новогодний марафон спектаклей стартовал в Тюменском драмтеатре

Тюменский драматический театр запускает новогодний марафон спектаклей для взрослых и детей. Юных зрителей приглашают на сказки и мюзиклы, а взрослых тюменцев – на уже полюбившиеся постановки.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в период новогодних праздников особое место в репертуаре драмтеатра заняли семейные спектакли: мюзикл "Снежная королева" по сказке Ганса Христиана Андерсена, музыкальные постановки "Приключения Буратино", "Сказки 1001 ночи". Для малышей покажут сказки "Коза-дереза", "Фунтик неуловимый". Завершит детские показы мюзикл по мотивам русской народной сказки "Царевна-лягушка". Артисты украсили знакомый сюжет яркими танцами, песнями и шутками, поэтому постановка не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Также в первых числах января тюменские актеры покажут комедию водевиль "Ханума", веселый спектакль "Кадриль", музыкальную комедию в двух действиях "Восемь женщин", музыкальный фарс "Мертвые души". И, конечно, "С любимыми не расставайтесь" - спектакль, который в 2017 году вошел в Long List Российской Национальной театральной премии "Золотая маска".

Запланированы и более серьезные спектакли, например, оптимистическая трагедия без оркестра в одном действии "Шукшин, мон амур".