Новогодние подарки от тюменских депутатов получили особые дети и их родители

Делегация Тюменской областной Думы во главе с Дедом Морозом посетила тюменскую общественную организацию "Особый ребенок", чтобы поздравить с наступающим Новым годом детей с ограниченными возможностями и их родителей.

На протяжении десяти лет депутатский корпус и профсоюзная организация аппарата Думы поддерживают особых детей и их родителей, проводят сборы средств, одежды, книг и игрушек. Накануне Нового года парламентарии вручили праздничные подарки и выразили благодарность городской организации, пишет "Вслух.ру".

"Забота о других стала вашим стилем жизни. Вы вдохновляете детей идти вперед и дарите им свет надежды. Важно помнить, что, несмотря на трудности, каждый ребенок — это личность, со своим характером, темпераментом и чувствами. И родители — это самые дорогие и любимые люди в его жизни. Но и родители нуждаются в помощи и поддержке", - отметил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.

Тюменская городская общественная организация "Особый ребёнок" основана в 1991 году и объединяет более 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Здесь реализуются инновационные проекты в сфере образования, детей обучают пользоваться компьютером, дают навыки рукоделия и ремесла, активно вовлекают в общественную жизнь.