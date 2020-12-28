Тюменец получил открытый перелом, оступившись дома

Житель Тюмени попал в больницу с открытым переломом голени. 35-летний мужчина неудачно оступился дома и упал, в результате чего сломал ногу. Мужчина вызвал себе скорую помощь.

Диспетчеру скорой помощи он сообщил, что видит отломки костей. Прибывший врач диагностировал открытый перелом нижней трети правой голени, после проведения обезболивания он совместно с фельдшером зафиксировал шинами поврежденную конечность. Затем мужчину доставили в Областную клиническую больницу № 2.

Специалисты скорой помощи рекомендуют при травмах пострадавшим принять такое положение, при котором боль чувствуется минимально, и ограничить любые движения, причиняющие боль, а также приложить холод – гипотермический пакет или смоченную в воде ткань, или любые продукты из морозильной камеры.

При повреждении руки с кровотечением жгут накладывают в любое место на плечо (от плечевого до локтевого сустава), ноги – бедро (от тазобедренного до коленного сустава).

— Охватываем жгутом конечность и растягиваем концы до остановки кровотечения, следующие туры фиксируем без натяжения и смещения, концы жгута соединяем клипсами либо завязываем в узел.

— Через 15 минут жгут ослабляем, не снимая первого тура, а при возобновлении кровотечения снова затягиваем. За это время гарантировано не наступит некроза тканей конечности.

Вместо жгута можно использовать подручные средства – любой предмет похожий на ремень или веревку, с помощью которых делается "скрутка". Охватываем веревкой конечность два раза, концы завязываем в узел, оставляя между узлом и кожей расстояние с палец. Затем вставляем в отверстие любой предмет (ключ, авторучку, палочку и т. п.) и начинаем скручивать до остановки кровотечения.

После, если другие очевидцы еще не вызвали скорую помощь, набираем на стационарном телефоне номер 03, 112, на сотовом - 103, 112 и вызываем бригаду медиков.