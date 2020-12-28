В Тюменской области число штрафов за нарушение земельного законодательства снизилось вдвое

По информации управления Росреестра по Тюменской области, с начала этого года доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору в сфере государственного земельного надзора снизилась на 66,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

В ведомстве отмечают, что это стало возможным благодаря работе по профилактике и предупреждению правонарушений в части соблюдения требований земельного законодательства.

"Цель проводимых мероприятий — довести до подконтрольных субъектов информацию о способах самоконтроля при проверке соблюдения требования земельного законодательства, что дает им возможность своевременно принять необходимые меры для самостоятельного устранения нарушений, — рассказала начальник отдела государственного земельного надзора Наталия Калинина. — Одновременно с этим, если факт нарушения выявляется, то в приоритете — вынесение предупреждения, а не применение наказания, связанного с мерами имущественного характера".

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года сумма наложенных Управлением административных штрафов снизилась на 62,8%. А доля предупреждений от общего числа наказаний увеличилась на 18,2%.

В Росреестре отмечают, что в статью 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях внесена поправка, которая предусматривает замену административного штрафа на предупреждение не только для субъектов малого и среднего бизнеса, а также в отношении некоммерческих организаций, в случае, если НКО совершено административное правонарушение впервые и если оно не причинило вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, а также не привело к имущественному ущербу и иным тяжким последствиям.