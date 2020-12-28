В Тюмени наградили победителей Всероссийского конкурса "Семья года — 2020"

В региональном центре "Семья" состоялась торжественная церемония награждения Данила и Евгении Чаюн, вошедших в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года — 2020" в номинации "Молодая семья".

Почетную грамоту и подарки победителям вручила начальник опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Лариса Бадрызлова.

Главным секретом семейного счастья и взаимопонимания супруги считают единство в увлечениях и взаимную поддержку. Чаюн — спортивная семья, мастера спорта международного класса, члены Федерации спортивной аэробики Тюменской области. Любовь к спорту с самых ранних лет прививают и маленькому Артему.

"Очень приятно осознавать, что Тюменская область из года в год становится победителем. Наши семьи — это наша гордость. С каждым годом мы получаем всё больше конкурсных работ и отмечаем, что все они очень сильные и достойные", - отметила директор регионального центра "Семья", координирующего проведение конкурса в Тюменской области Елена Перминова.

Конкурс, организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ, проводится уже пятый год. Участники со всей страны традиционно борются за победу в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Семья — хранитель традиций", "Сельская семья", "Золотая семья", "Молодая семья". В этом году конкурс проводился полностью в онлайн-формате. Церемония награждения победителей, которая ежегодно проводится в Москве, также прошла дистанционно. По итогам 2020 года 89 семей из 83 регионов России стали победителями конкурса, их истории можно увидеть в Национальной книге-летописи "Семья года. 2020", сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.