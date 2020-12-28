В Тюменском районе накануне Нового года откроется школа

Фото пресс-службы Главного управления строительства ТО, https://vk.com/gus72to

Торжественное открытие школы в мкр. Молодежный д. Ушакова запланировано на 30 декабря. Третью четверть школьники смогут начать в новом здании. Раньше детям из Молодежного приходилось ездить за несколько километров в старую школу в село Перевалово.

В здании общей площадью более 8 тысяч квадратных метров на 360 мест организована учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, кабинеты для учебных занятий, спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. На территории Ушаковской школы обустроены просторные спортивные площадки.

Учащиеся начальной школы в раннем возрасте погрузятся в особую среду развития: 4 учебных кабинета, оснащенных интерактивными комплексами, рекреация тихого отдыха (зона чтения, настольных игр, конструирования и моделирования), игровая активного отдыха оснащена аттракционом "Вязаное дерево", кабинет "Робототехники и легоконструирования".

Также в школе имеется актовый зал вместимостью на 200 человек. Сцена оснащена современным оборудованием.

Для ребят старшего звена будут работать "Роболаб", "Науколаб", кабинеты оснащены оборудованием дополненной и виртуальной реальности. Традиции Переваловской школы перешли и в филиал – активное развитие шахматного образования. Для этого имеется несколько обустроенных зон как в начальном звене, так и в старшем. Также школа имеет экологическую направленность и в дальнейшем будет активно заниматься экологическим образованием учащихся.

Технологичная оснащенность школы позволит обучающимся расширить диапазон своих навыков и умений. Развитие индивидуальности в каждом ребенке - основа развития и воспитания успешной личности, сообщили в администрации района.

Строители возвели объект за год — контракт был заключен в декабре 2019 года, а в январе 2020 года рабочие вышли на строительную площадку.