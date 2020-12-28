Медики напоминают тюменцам о мерах безопасности в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников и в новогодние каникулы количество случаев травматизма возрастает как у взрослых, так и у детей. Врачи Областной клинической больницы № 2 Тюмени напоминают, что опасность таится не только на улице при традиционных зимних забавах - катании с ледяных горок, на коньках, взрывании петард и фейерверков, но и в домашних условиях, особенно когда в доме есть маленькие дети.

Малыши активно проявляют интерес к новому предмету — наряженной яркими блестящими игрушками, мишурой и гирляндой новогодней ели. Помимо опасности от стеклянных украшений, массивное дерево может упасть на ребенка, гирлянда плохого качества может вызвать короткое замыкание и пожар, существует вероятность проглатывания мелких острых иголок натуральной ели, удушения от обматывания дождиком вокруг шеи, попадания в дыхательные пути конфетти. Нередко древесная пыльца, споры плесени и эфирные масла живой ели провоцируют у детей и взрослых сильную аллергическую реакцию.

Чтобы не испортить радость от праздника, врачи рекомендуют ответственно подходить к украшению дома. Живую ель необходимо встряхнуть и дать постоять в нежилом помещении - на балконе или в подъезде - перед занесением в квартиру или дом. Искусственную ель следует промыть под проточной водой. Уберечь живую елку от быстрого высыхания иголок поможет помещение дерева в воду вдали от отопительных приборов и увлажнение воздуха в комнате. Елка должна быть крепко зафиксирована в специальной подставке, чтобы снизить риск падения.

Если в доме есть маленький ребенок, следует на время отказаться от стеклянных игрушек и украсить новогоднее дерево пластиковыми крупными шарами и фигурками. Также лучше временно отказаться от декора мишурой, дождиком, длинными бусами, серпантином, мелкими игрушками. Электрическую гирлянду необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждения проводов и целостности лампочек. Категорически нельзя использовать пиротехнику внутри помещений, включая балкон. Травматологи призывают оградить даже подросших детей от петард, фейерверков и других взрыво- и пожароопасных атрибутов праздника. Ежегодно в новогодние каникулы в приемное отделение ОКБ №2 поступают дети с ожогами, травмами конечностей, глаз, нарушениями слуха, рваными ранами - последствиями опасных зимних забав. В прошлом году от взрыва петарды в руке у 12-летнего подростка оторвало ногтевую фалангу одного пальца.