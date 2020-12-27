В Тюменской области активно развивают телемедицину

Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Телемедицинские технологии развиваются в Тюменской области по нескольким направлениям: это телемедицинские консультации, дистанционный мониторинг за состоянием здоровья, радиологическая информационная система. Пандемия ускорила эти процессы.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, с 2018 года на территории Тюменской области действует региональный телемедицинский центр, который координирует внедрение этой методики. Жители тюменских сел получили возможность получить консультацию врача, не выезжая в областной центр. В 2019 году выполнено 257 консультаций, а за 10 месяцев 2020 года – уже более 2100 консультаций.

К телемедицинскому консультированию подключают и специалистов профильных федеральных медицинских центров. В 2020 году число таких консультаций также кратно выросло.

С ноября 2018 года работает территориальный реанимационно-консультативный центр, который ежедневно проводит дистанционные консультации в отделениях анестезиологии и реанимации всех медицинских организаций области по пациентам, имеющим угрожающие жизни состояния. В 2018 году их проведено 93, за 2019 год – 1969 консультаций, за 10 месяцев 2020 года - 1731 консультация.