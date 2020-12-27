Диетологи советуют тюменцам кушать красную икру в ограниченных количествах

Новогоднее застолье для многих тюменцев не обходится без красной икры. Традиционный деликатес не только вкусный, но также содержит много полезных микроэлементов и витаминов. Однако употреблять продукт нужно в разумных количествах.

Как отметила тюменский диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева, в красной икре содержится кальций, селен, цинк, железо, калий, натрий, витамины А, D, E, а также большое количество омега-3. Но также в продукте много жира и соли, потому налегать на икру не следует.

"Икра – это продукт, который употребляется в качестве не основного блюда, а закуски. Это могут быть бутерброды с икрой, канапе и различные украшения на салатах. Употребление икры показано в небольших количествах – не более 25 граммов за раз. То есть, условно говоря, можно спокойно съесть 1-2 бутерброда", - пояснила эксперт.

Объедание икрой может отрицательно сказаться на желудочно-кишечном тракте, продукт также вызывает аллергические реакции, пишет "Мегатюмень".