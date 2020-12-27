Для замещающих тюменских семей проводят обучение и сопровождение

В Тюменской области проживает почти 3 тыс. замещающих семей. На базе региональных учреждений социального обслуживания населения создано 29 специальных клубов, которые занимаются их подготовкой и сопровождением.

По словам заведующего агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра "Семья" Евгении Мунаевой, в программу сопровождения замещающих семей Тюменской области входит четыре модуля. Первый направлен на общее сопровождение семей на этапе создания и функционирования.

"Все кандидаты, изъявившие желание принять ребенка в семью, проходят подготовку, в том числе психологическое обследование. Проводятся тематические семинары и лекции. Специалисты отвечают на вопросы, касающиеся социализации и воспитании детей. Также работают клубы для усыновителей, где оказывается социально-педагогическое сопровождение", - сообщила Евгения Мунаева.

В рамках второго модуля осуществляется профильное сопровождение замещающих семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки с отклонениями в поведении. Реабилитация проводится на базе загородных лагерей, действуют клубы для подростков. Третий модуль направлен на работу со специалистами, которые взаимодействуют с замещающими семьями. Это школа "Будущих вожатых", семинары-практикумы для сотрудников УМВД России, диалоговые стажерские площади, работа методического объединения психологов.

Четвертый модуль предполагает создание регионального "профессионального" сообщества замещающих семей, пишет ИА "Тюменская линия".

В будущем планируется также проводить обучение замещающих родителей по направлениям – подросток в семье, дошкольник в семье.