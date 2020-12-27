В Тюменской области одинокие пенсионеры могут обрести приемную семью

Около 300 одиноких стариков в Тюменской области обрели приемную семью и получают необходимый уход благодаря пилотному региональному проекту по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Он реализуется в регионе с 2020 года в рамках нацпроекта "Демография".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, для решения проблемы социального одиночества пожилых людей и поддержки "семейного" ухода в 2012 году была создана технология "Приемная семья для пожилых и инвалидов". В 2019 году участниками этой программы стали не только пожилые люди, но и инвалиды. Увеличено денежное вознаграждение исполнителям услуг. В зависимости от личных предпочтений, допускается как совместное жительство пожилого человека с "приемной семьей", так и раздельное.

В рамках программы идет строгий отбор приемных семей, договор заключается между тремя сторонами: центром соцобслуживания, исполнителем и получателем услуг. Контроль за его исполнением осуществляют социальные службы, специалисты следят за качеством и своевременностью ухода за пожилым человеком.

Подробную информацию об участии в проекте можно также получить в центрах социального обслуживания населения по месту жительства, для проживающих в городе Тюмени - в Областном геронтологическом центре.