Мигранты будут направляться в обсерватор перед выходом на тюменские стройки

18:44 26 декабря 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Дополнительные требования в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции ввели для мигрантов, которые трудятся на строительных объектах Тюменской области. Теперь строительные компании обязаны разместить их в обсерваторе до момента направления к месту работы.

Роспотребнадзор обновил рекомендации, касающиеся работы в строительной отрасли. Документ дополнили действующими рекомендациями разделом о работе иностранных граждан, которых привлекают к строительству в РФ.

Иностранные граждане теперь также обязаны сдавать тест на коронавирус. Если выявлен положительный тест, то гражданин подлежит госпитализации, а контактных должны изолировать и поместить под медицинское наблюдение. В случае отрицательного результата теста на COVID-19 и при отсутствии иммуноглобулина G работника отправляют на обсервацию на две недели. Сдать повторно тест на наличие иммуноглобулина G можно не ранее, чем через восемь дней после помещения в обсервацию.

Наконец, те, у кого отрицательный тест на инфекцию и присутствует иммуноглобулин G, могут сразу направляться к месту работы, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: коронавирус , мигранты , Роспотребнадзор , строительство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2020