Мигранты будут направляться в обсерватор перед выходом на тюменские стройки

Дополнительные требования в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции ввели для мигрантов, которые трудятся на строительных объектах Тюменской области. Теперь строительные компании обязаны разместить их в обсерваторе до момента направления к месту работы.

Роспотребнадзор обновил рекомендации, касающиеся работы в строительной отрасли. Документ дополнили действующими рекомендациями разделом о работе иностранных граждан, которых привлекают к строительству в РФ.

Иностранные граждане теперь также обязаны сдавать тест на коронавирус. Если выявлен положительный тест, то гражданин подлежит госпитализации, а контактных должны изолировать и поместить под медицинское наблюдение. В случае отрицательного результата теста на COVID-19 и при отсутствии иммуноглобулина G работника отправляют на обсервацию на две недели. Сдать повторно тест на наличие иммуноглобулина G можно не ранее, чем через восемь дней после помещения в обсервацию.

Наконец, те, у кого отрицательный тест на инфекцию и присутствует иммуноглобулин G, могут сразу направляться к месту работы, пишет "Тюменская область сегодня".