Тюменские поликлиники сообщили о графиках работы в праздники

Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области

Все муниципальные поликлиники Тюмени с 25 по 31 декабря работают в обычном режиме, в новогодние каникулы - в соответствии с утвержденным графиком:

1, 3, 7 и 10 января прием пациентов будет осуществляться дежурными врачами с 8 утра до 14 часов дня, также будут работать перевязочные и процедурные кабинеты;

2, 4, 5, 6, 8 и 9 января прием пациентов будет осуществляться дежурными врачами с 8 утра до 18 часов дня, также будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, диагностические службы, будет организован прием врачей-специалистов.

Травматологическая поликлиника ГБУЗ ТО "ОКБ №2" будет работать

2 и 6 января с 8 утра до 14 часов дня,

4 и 8 января с 8 утра до 20 часов вечера.

Стоматологическая помощь в амбулаторных условиях будет оказываться

4, 6 и 9 января с 8 утра до 13 часов дня

По онкологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться в ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город", а также в центрах амбулаторной онкологической помощи на базах областных больниц №3 г. Тобольска, №4 г. Ишима, №11 р.п. Голышманово и №12 г. Заводоуковска

4, 5, 6, 8 января с 8 утра до 14 часов дня.

По фтизиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Областной противотуберкулезный диспансер"

5 и 8 января с 9 утра до 15 часов дня.

По офтальмологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГАУЗ ТО "Офтальмологический диспансер"

4 и 6 января с 8 утра до 15 часов дня.

По наркологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер"

4, 6 и 9 января с 9 утра до 15часов дня.

По психиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Областная психиатрическая больница"

5 и 9 января с 9 утра до 13 часов дня.

Пациентам с ВИЧ-инфекцией амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"

5 и 8 января с 9 утра до 15 часов дня.

Пациентам с кожными и венерическими заболеваниями амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер"

4 и 6 января с 8 утра до 15 часов дня.

На базе Областной клинической больницы №1 амбулаторная медицинская помощь будет оказываться

4, 5, 6 и 9 января с 8 утра до 14 часов дня (консультативная поликлиника №1);

4, 6 и 9 января с 8 утра до 14 часов дня (консультативная поликлиника №2);

5 и 8 января с 8 утра до 14 часов дня (детский консультативно-диагностический центр).

Областная станция переливания крови будет работать

4, 5 и 8 января с 8 утра до 13 часов дня.

Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, оказывается в круглосуточном режиме.