В Тобольске активно развивают телемедицину

Областная больница №3 подключена к системе телемедицинской помощи в рамках цифровизации системы здравоохранения. Теперь жители Тобольска и Тобольского района могут с помощью мобильного сервиса "Телемед-72" вызвать медработника на дом, записаться на приём, получить онлайн-консультацию врача в формате чата или видеозвонка. В приложении доступна электронная очередь, просмотр документов и медкарты.

Сервис нового приложения для смартфона "Только спросить" поможет пациенту в формате чата задать вопрос администратору поликлиники о режимах работы кабинетов, прохождении флюорографии, посещения кабинета раннего выявления заболеваний, выписке из амбулаторной карты и получить ответ в скором времени. Для удобства пациента регистратор имеет возможность связаться с ним по телефону.

Вызов врача на дом в мобильном приложении "Телемед-72" осуществляется по предварительной заявке пациента: регистратор обрабатывает описанные пациентом симптомы и назначает выезд медицинского работника на дом. При необходимости регистратор может созвониться с пациентом для уточнения информации.

В приложении онлайн-консультации с врачами поликлиники проходят в режиме чата или видеозвонка. После получения заявки на дистанционное консультирование врач записывает пациента в очередь на консультацию, согласовывая с ним дату и время. В зависимости от состояния здоровья пациента и симптомов того или иного заболевания онлайн-консультация может быть первичная либо повторная. Обычно первичная консультация проходит в очной форме, когда после осмотра пациента врач назначает необходимые исследования, анализы и проводит диагностические манипуляции. Далее в онлайн-режиме пациент может задать врачу вопросы, касающиеся назначенной терапии, обсудить ход лечения, обменяться медицинскими документами и ответить на вопросы врача для оценки состоянии здоровья.

На данном этапе внедрения телемедицинской помощи в амбулаторно-поликлиническое звено Областной больницы №3 медицинские регистраторы информируют посетителей поликлиники о приложении "Телемед-72" и помогают установить его на мобильный телефон. Пилотный проект проходит активный этап тестирования: учитываются отзывы пациентов и предложения по большей эффективности медицинского персонала. Для проведения консультации в онлайн-режиме в информационной системе сейчас зарегистрировано 25 врачей, за неделю проводится до 10 онлайн-консультаций. В течение первых месяцев 2021 года все врачи подключатся к дистанционному консультированию своих пациентов. Для использования приложения "Телемед-72" необходима регистрация на портале Госуслуги, сообщили в пресс-службе Областной больницы №3.