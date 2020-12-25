В Росреестре рассказали, подлежит ли оформлению баня

На этот вопрос ответила начальник отдела государственной регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Управлении Росреестра по Тюменской области Лариса Никитина.

Поставить на государственный кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на баню можно, если она является объектом капитального строительства.

Градостроительный кодекс Российской Федерации определяет различие между капитальными и некапитальными объектами по двум главным признакам:

- капитальные объекты нельзя переместить так, чтобы они не разрушились и не потеряли функциональность;

- капитальные объекты построены на прочном фундаменте, то есть неразрывно связаны с землей.

То есть если баня прочно стоит на фундаменте и ее перенос повлечет разрушения и потерю функциональности, то такую постройку можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.

Для этого необходимо пригласить на участок кадастрового инженера, который подготовит технический план объекта.

После чего нужно обратиться в МФЦ с заявлением о постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности, приложив технический план объекта. Государственная пошлина за регистрацию права собственности составит 350 рублей.

Подать документы на государственную регистрацию прав можно не только в офисах МФЦ, но и в электронном виде на официальном сайте Росреестра.

Регистрация осуществляется в рамках единой процедуры учета и регистрации прав по документам, представленным в электронном виде, в срок 10 дней. По документам, поступившим из МФЦ, 12 дней.