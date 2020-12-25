В Тюмени разбили сотню тарелок в честь 2020 года

Акция "Избавься от негатива" прошла на Цветном бульваре. На выданных организаторами тарелках горожане записывали неприятности этого года а потом били их, бросая в специальный куб.

"Мы хотели позволить тюменцам избавиться от всех негативных эмоций перед Новым годом. И с помощью такой своеобразной терапии оставить плохое в уходящем году, а в новый войти только с позитивным настроем, — прокомментировала мероприятие руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Акцию входит в серию событий кампании #Всегохорошего2020, которая помогает жителям подвести итоги года и грамотно выстроить планы на предстоящий год.