Молочная продукция "Золотые луга" пополнила ассортимент интернет-магазина птицефабрики "Пышминская"

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Молочная продукция "Золотые луга" пополнила ассортимент интернет-магазина птицефабрики "Пышминская"

Тюменцы могут приобрести молочную продукцию "Золотые луга" в интернет-магазине птицефабрики "Пышминская". К заказу также доступны товары других местных производителей – яйца, мясо птицы и овощи. Уже сейчас на сайте https://pishma-shop.ru/ можно заказать молоко пастеризованное и ультрапастеризованное, кефир, сметану, сыры Гауда, Голландский, Пошехонский и Эдам, творог и сливочное масло торговой марки "Золотые луга". Уже в ближайшее время ассортимент будет значительно расширен.

Кроме любимой молочки в интернет-магазине можно заказать продукцию Пышминской птицефабрики, которая также славится высоким стандартом качества. В каталоге представлен широкий выбор куриных яиц, мясо птиц и полуфабрикатов из него. Еще один партнер – Агрофирма "КриММ", которая предлагает оформить онлайн-доставку овощей: картофеля, свеклы и моркови.

"Нашей задачей по-прежнему остается предоставление потребителю качественного натурального продукта. Молочную продукцию компании "Золотые луга" вы всегда найдете в крупных гипермаркетах, торговых сетях и магазинах формата "у дома". Для тех, кто предпочитает делать заказ продуктов по интернету, развивается сервис интернет-доставки Пышминской птицефабрики. Теперь в одном месте можно приобрести любимую продукцию от местных производителей", - сообщила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Интернет-магазин имеет собственную службу доставки. Курьеры привозят заказы по адресам в Тюмени, а также в с. Онохино, с. Червишево, п. Тараскуль, д. Патрушева, д.Ожогина, д. Комарова. Доставка по Тюмени осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья, бесплатно при заказе от 500 рублей. Один раз в неделю заказы доставляются в СНТ (садовые товарищества, дачи), в зависимости от расположения. Минимальная сумма заказа по данным направлениям - 1000 рублей.

Для заказа необходимо добавить нужные продукты в корзину на сайте, выбрать количество, нажать кнопку "Оформить заказ". Возможно выбрать один из удобных способов оплаты: наличными средствами при получении у курьера, картой при получении через терминал или на сайте при оформлении заказа картой. В блоке "Покупатель" важно указать правильные контактные данные. Также в комментарии можно написать дополнительную информацию: желательный день и время доставки, особенности парковки, домофона и т.д. Чтобы получить заказ на следующий день (кроме воскресенья), необходимо оформить его на сайте до 14:00 текущего дня.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.