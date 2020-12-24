Тюменцев обучают паллиативному уходу

В Тюмени продолжает работу консультационный центр поддержки семейного ухода "Родные люди". Паллиативный уход — новое направление деятельности консультационного центра.

На минувшей неделе состоялась рабочая встреча, участниками которой стали представители медицинских учреждений и координаторы – специалисты регионального геронтологического центра "Третий возраст".

И социальные работники, и сотрудники здравоохранения поделились своим опытом, знаниями, методиками в организации помощи при паллиативном уходе, обозначили ближайшие планы на предстоящий год в рамках межведомственного взаимодействия.

Например, с февраля 2021 года для желающих обучиться инструментам и техникам паллиативного ухода появится возможность прослушать веб-семинары, видеоуроки от узких специалистов городских поликлиник.

Не зря проект называется "Родные люди", помимо активизации специалистов, значимую роль исполняют близкие родственники людей с ограниченными возможностями. Таких "родных людей" уже сегодня в режимах онлайн, телефонной линии и в формате выездных интенсивов консультируют и дают инструкции по вопросам домашнего ухода.

Колл-центром проекта организована психологическая помощь, так как заботиться о близких с ограниченными возможностями здоровья не так просто – помимо физической нагрузки, необходимо быть в хорошем психоэмоциональном состоянии.

"За время пандемии родственники устали, можно сказать, "бьются" один на один с проблемой, связанной с организацией ухода и помощи родственникам. Своевременное получение информации о новых способах и средствах реабилитации, обучение навыкам ухода — гарантия улучшения качества жизни паллиативных больных", — рассказала координатор проекта Елизавета Катомина.

Узнать подробную информацию, задать вопросы специалистам и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8-952-674-93-77 или обратившись в региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20, также подробная информация на сайте третий-возраст.рф.