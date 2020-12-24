Детский центр "Ступеньки" приглашает на развивающие занятия детей всех возрастов

Фото: детский центр "Ступеньки"

В самом раннем возрасте у малыша закладываются основы здоровья и интеллекта. Детский центр "Ступеньки" знает, как помочь ребенку адаптироваться к окружающему миру и развить многие полезные навыки!

Центр работает как с совсем маленькими детками, так и с ребятами постарше. Опытные специалисты помогают развить органы чувств малышей, помогают им познать окружающий мир, проводят коррекционно-оздоровительные работы по физическому воспитанию и арт-терапии.

С 4 лет в "Ступеньках" опытные специалисты начинают изучать с детьми математику, проводят комплексные занятия по изучению азбуки и правописанию, а для воспитанников 5 лет и старше работают студии нейроинтенсива и подготовки к школе.

Для деток от 3 до 12 лет предусмотрены консультации психолога, чтобы понять, как выражать свои чувства и желания социально приемлемым способом, а также научиться самоконтролю и самоорганизации.

С детским центром "Ступеньки" детям будет некогда скучать! Все занятия проходят в легкой для ребенка форме, имеют большой успех и дарят только положительные эмоции.

Записывайтесь по телефону +7 3452 500-908 и приходите с ребенком на пробное занятие. "Ступеньки" ждут именно вас!