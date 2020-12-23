В Тюменской области назвали лучшие соцпроекты-2020

В Тюмени подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года - 2020". Участие в нем приняли социальные предприниматели Тюменской области и социально ориентированные некоммерческие организации. Оценивались проекты в сфере социального обслуживания, реабилитации, образования, культуры и других сфер.

Организатором конкурса является Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и АНО "Россия – страна возможностей".

Конкурс проводился в поддержку национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Проекты были оценены по актуальности, социальному эффекту, экономическому потенциалу и устойчивости, инновационности и информационной открытости. Это очень важно для нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", ведь самые удачные бизнес-модели отбираются для дальнейшего масштабирования на территории страны.

Система отбора – двухуровневая. Первый этап – региональный. Организатором регионального этапа конкурса является Центр инноваций социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", который работает в регионе с 2017 года.

Лидеры регионального этапа были выявлены экспертной комиссией подсчетом итоговых баллов.

1 место — Служба социальной помощи "Сиделки Сибири", Тюмень.

1 место — Комплекс локомоторной терапии в безопорном состоянии для проведения автоматизированной восстановительной терапии пациентов с нарушением двигательной функции "Крисаф", г. Тюмень.

2 место — проект "Эбием" (Ялуторовск).

2 место — АНО "Медиаполис" (Тюмень).

2 место — Школа программирования и дизайна для детей CODDY (Тюмень).

2 место — "Тюменский центр кинезитерапии", проект "Здоровые родители" 60+ (Тюмень).

3 место — Коррекционно-развивающий центр "Софья", проект "КРОШ" (Тюмень).

3 место — проект по рециклингу вещей "Чулан" (Тюмень).

3 место — Косторезная мастерская "7 Мамонтов" (Тобольск).

3 место — Обсерватория "Старая башня" (Червишево).