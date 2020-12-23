В Тюменской области начинается родительский форум "Подростки, родители, рок-н-ролл"

III региональный родительский форум "Подростки, родители, рок-н-ролл" стартует в этот четверг, 24 декабря.

Помощь специалистов совершенно бесплатно сможет получить любой желающий по предварительной записи на сайте точкаопоры72.рф. В рамках форума в региональном центре "Семья" с 17 до 20 часов пройдут очные консультации психологов, педагогов, специалистов в области обеспечения безопасности в информационном пространстве, судебных приставов и других специалистов. Например, для записи на консультацию в "Семью" необходимо зайти на сайт во вкладку "Записаться на консультацию", выбрать район — "г. Тюмень "Региональный центр "Семья", местоположение - Геологоразведчиков 14а, кабинет 127 (светлый зал), ФИО консультанта.

Областной форум "Подростки, родители, Rock’n’Roll" проводится уже третий год подряд и неизменно собирает родителей и специалистов со всей области для диалога на важные темы. В это раз форум станет самым продолжительным и будет включать в себя цикл различных мероприятий. Завершится он большим трехдневным ключевым событием, которое пройдет в прямом эфире 21-23 января. Родители смогут принять участие в мастер-классах, пообщаться с региональными экспертами на самые актуальные темы, послушать лекции специалистов в области профилактики и охраны детского здоровья и благополучия.

В нынешнем форуме примут участие более 700 психологов, педагогов, логопедов, дефектологов, представителей системы здравоохранения и образования с 24 декабря готовы консультировать всех желающих родителей. Консультации оказываются в рамках проведения областного родительского форума "Подростки, родители, Rock’n’roll".

Обратиться за помощью родители подростков могут по волнующим актуальным вопросам: физиология, психология, возрастные особенности, ранняя сексуализация, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, образование, однополая любовь и многие другие темы, волнующие современного подростка и его родителя.

"Консультирование специалистов доступно любому желающему родителю, которому важно знать, что происходит с его ребенком в подростковом возрасте, важно поддерживать и понимать его, принимать эти изменения, — отмечают организаторы. — Бесплатные консультационные площадки открыты во всех 26 муниципальных образованиях Тюменской области. Более 700 специалистов регионального проекта "Точка опоры" готовы помочь родителям подростков справиться с временными трудностями. Притом консультации можно посетить как очно по месту проживания, так и в онлайн-формате по скайпу. Индивидуальный формат работы позволит родителю построить доверительный диалог со специалистом, поделиться личной историей и совместными усилиями найти решение".

Помощь специалистов может получить любой желающий, консультации проводятся бесплатно. Записаться можно на сайте точкаопоры72.рф.