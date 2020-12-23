У номеров тюменских автобусов появятся литеры

В Тюмени с 1 января на линии выйдут автобусы с литерой

Некоторые рейсы маршрутов, обслуживающих отдельные районы города, будут выделены буквенной маркировкой. Это позволит тюменцам и гостям города безошибочно отличать их от автобусов, работающих по основной схеме", — пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Литерой "д" будут выделены маршруты:

- № 1д и № 54д будут следовать в аэропорт Рощино (в отличие от основных схем маршрутов № 1 и № 54, следующих в район Дома обороны);

- № 4д будет следовать до ул. Электросетей (в отличие от маршрута № 4, доезжающего до района ММС);

- № 11д будет следовать до района Антипино и промышленных предприятий на Старом Тобольском тракте (в отличие от основной схемы маршрута №11, следующей до Рабочего поселка);

- № 29д будет следовать до ул. Земляничной (в отличие от основной схемы маршрута № 29 до ул. Ватутина);

- № 47д будет следовать в район Копытово (в отличие от основной схемы маршрута № 47 до района Антипино);

- № 51д будет следовать в с/о "Русское поле" (в отличие от основной схемы маршрута № 51 до района ММС);

- № 57д будет следовать в район Московского дворика (в отличие от основной схемы маршрута №57 до ЖК "Плеханово");

- № 71д будет следовать в Государственный аграрный университет (в отличие от основной схемы маршрута №71 до р-на Труфаново).

С 01.01.2021 также будет введен маршрут № 80д "Юрты Андреевские – ул. Лесная (д. Падерина)", который обеспечит транспортное обслуживание жилого комплекса в районе бывшего военного городка на Андреевском озере, с движением автобусов до п. Андреевский. На маршруте будет работать 4 автобуса.

Литерой "к" выделены маршруты:

- № 36к будет следовать в с/о "Ландыш" (в отличие от основной схемы маршрута № 36 до с/о "Лаванда");

- № 17к будет следовать в с/о "Ласка" (в отличие от основной схемы маршрута №17 до р-на Метелево);

- № 120к будет следовать в СК "Здоровье" (в отличие от основной схемы маршрута № 120 до III мкр.);

- № 129к будет следовать в СК "Здоровье" (в отличие от схемы маршрута №129 до з-да медоборудования);

- № 145к (1 автобус среднего класса ежедневно в зимний период) будет следовать от СК "Здоровье" (в отличие от основной схемы маршрута № 145 от з-да медоборудования);

- № 151к будет следовать от з-да медоборудования (в отличие от основной схемы маршрута № 151 от Центрального рынка);

- № 152к "СК "Здоровье" – с/о "Здоровье-3" ежедневно в зимний период будет следовать от СК "Здоровье" (в отличие от основной схемы маршрута №152 от з-да медоборудования);

- № 155к будет следовать от СК "Здоровье" (в отличие от основной схемы маршрута №155 от областной библиотеки).

Отмечается, что нумерация маршрута № 7м будет изменена на № 41, а маршрут № 7п утратит литеру "п" и будет обозначен как № 7. Это связано с тем, что указанные маршруты фактически имеют существенно отличающиеся конфигурации схем и ранее действовали как отдельные маршруты.

Изменения в расписании общественного транспорта будут доступны с 1 января 2021 года в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт", на сайте tgt72.ru и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).