В Тюмени проведут слошную проверку водителей на трезвость

Сплошную проверку водителей на трезвость проведут утром 23 декабря в Тюмени наряды полка ДПС ГИБДД. Цель – обезопасить областной центр от водителей, выехавших на городские магистрали под воздействием алкоголя и наркотиков.

В ходе проверки автоинспекторы оценят состояние каждого остановленного автомобилиста, при наличии признаков опьянения предложат пройти тестирование на алкотестере либо медицинское освидетельствование.

ГИБДД призывает тюменцев к трезвому вождению. Только за минувшую неделю на территории региона пьяные водители спровоцировали два ДТП, где пострадали люди.