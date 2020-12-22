В Тюмени проведут слошную проверку водителей на трезвость

21:22 22 декабря 2020
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Сплошную проверку водителей на трезвость проведут утром 23 декабря в Тюмени наряды полка ДПС ГИБДД. Цель – обезопасить областной центр от водителей, выехавших на городские магистрали под воздействием алкоголя и наркотиков.

В ходе проверки автоинспекторы оценят состояние каждого остановленного автомобилиста, при наличии признаков опьянения предложат пройти тестирование на алкотестере либо медицинское освидетельствование.

ГИБДД призывает тюменцев к трезвому вождению. Только за минувшую неделю на территории региона пьяные водители спровоцировали два ДТП, где пострадали люди.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД , проверки , пьяный водитель
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