В Тюмени проведут слошную проверку водителей на трезвость

Сплошную проверку водителей на трезвость проведут утром 23 декабря в Тюмени наряды полка ДПС ГИБДД. Цель – обезопасить областной центр от водителей, выехавших на городские магистрали под воздействием алкоголя и наркотиков.
В ходе проверки автоинспекторы оценят состояние каждого остановленного автомобилиста, при наличии признаков опьянения предложат пройти тестирование на алкотестере либо медицинское освидетельствование.
ГИБДД призывает тюменцев к трезвому вождению. Только за минувшую неделю на территории региона пьяные водители спровоцировали два ДТП, где пострадали люди.
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