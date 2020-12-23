Роспотребнадзор рассказал, как отпраздновать Новый год без вреда для здоровья

Советы касаются закупки продуктов, выбора подарков и организации праздничного стола.

✔️Если вы любите очень заранее купить продукты к праздничному столу, то обращайте внимание на сроки годности, состав продукта, условия хранения.

✔️Многокомпонентные салаты с заправкой из сметаны или майонеза, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленного мяса при неправильном хранении могут быть опасны для здоровья. "Про запас" их готовить не стоит.

✔️За праздничный стол не нужно садиться голодным. 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин. Не пробуйте все и сразу: чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих. Не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте алкоголь

✔️Не перегружайте организм физнагрузками. Не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки.

✔️Чтобы праздник не был омрачен происшествиями, покупайте пиротехнику в специализированных отделах и магазинах. Проверяйте срок годности товара и внимательно читайте инструкции и помните: детям младше 16 лет доверять запуск салютов нельзя.