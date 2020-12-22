Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидемического порога

17:47 22 декабря 2020
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В Тюменской области завершается вакцинация населения против гриппа. На территории региона привито 914 315 человек - 60,2% от совокупного населения.

На  прошлой неделе заболеваемость ОРВИ в регионе была ниже эпидемического порога. По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Грипп не циркулирует. Поэтому у граждан ещё есть возможность привиться против гриппа в частных и государственных медицинских организациях, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Теги: ОРВИ , Роспотребнадзор
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