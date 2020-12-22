Тюменские студенты хотят оцифровать студбилеты

Кандидат на выборы в Студсовет Тюменской области Илья Перевозкин запустил петицию на сайте www.change.org с предложением заменить бумажные студенческие билеты на электронные. Пока идею поддержали двадцать человек.

По мнению инициатора, цифровой студбилет нужен при дистанционном обучении, для участия в некоторых проектах, в том числе в выборах в Студсовет региона. "Мне кажется, очень важно создать возможность цифровизации студенческих билетов. Если я одержу победу на выборах, я приложу все усилия по проработке и совершенствованию данной идеи совместно со Студсоветом. Должно получиться мощно!" ‒ уверен Илья Перевозкин.

Стать кандидатом на выборах в Студенческий совет региона может любой студент очной формы обучения юга Тюменской области. Заявки принимаются до 24 декабря на сайте moi-portal.ru, сообщили в пресс-службе регионального Студсовета.