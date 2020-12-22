Тюменцы могут исполнить новогодние желания одиноких пожилых людей

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и неравнодушные тюменцы исполняют мечты одиноких пожилых людей в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний".

На официальном сайте проекта елкажеланий.рф разные категории граждан разместили свои желания, а любому человеку предоставляется возможность воплотить их в жизнь. Ежедневно "добрый патруль" навещает бабушек и дедушек. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки добровольцы вместе с командой корпоративных волонтеров вручают подарки.

Организаторам уже поступило более 250 желаний, у 82 человек желания исполнены.

Исполнить чье-то желание или оставить заявку с пожеланием можно двумя способами: по телефону (3452) 51-77-05 (в будние дни с 8:00 до 16:30) или отправив сообщение во "ВКонтакте".