Тюменцы могут исполнить новогодние желания одиноких пожилых людей

17:18 22 декабря 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и неравнодушные тюменцы исполняют мечты одиноких пожилых людей в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний".

На официальном сайте проекта елкажеланий.рф разные категории граждан разместили свои желания, а любому человеку предоставляется  возможность воплотить их в жизнь. Ежедневно "добрый патруль" навещает бабушек и дедушек. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки добровольцы вместе с командой корпоративных волонтеров вручают подарки.

Организаторам уже поступило более 250 желаний, у 82 человек желания исполнены.

Исполнить чье-то желание или оставить заявку с пожеланием можно двумя способами: по телефону (3452) 51-77-05 (в будние дни с 8:00 до 16:30) или отправив сообщение во "ВКонтакте".

Теги: волонтерство , Новый год , подарки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2020