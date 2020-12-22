О волонтерской деятельности тюменских депутатов в ходе интернет-конференции расскажет Дмитрий Осипов

Волонтерская деятельность тюменских депутатов станет одной из тем интернет-конференции заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова. Встреча в режиме онлайн пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 22 декабря в 15 часов.

Напомним, депутаты городской думы оказывают поддержку тюменским врачам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, доставку медикаментов на дом тюменцам старше 65 лет взял на себя заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.

"В фокусе нашего внимания - пациенты старшего возраста, которые в силу принятых ограничений не могут активно передвигаться, в том числе ходить за лекарствами в аптеки", - отметил депутат.