Депутаты поблагодарили медсестру за помощь больным коронавирусом

Наталья Лоншакова работает в Тюменской областной клинической инфекционной больнице уже 18 лет, 7 из них — медсестрой в отделении особо опасных инфекций. Каждый год сюда поступают сотни пациентов с ветряной оспой, коклюшем, ВИЧ-инфекцией. В этом году Наталья была в числе первых российских медиков, которые столкнулись с коронавирусом.

Именно в инфекционную больницу доставили пациентку с первым в России зарегистрированным случаем COVID-19 — студентку из Китая Вен Сен Ли. "Мы оказывали девушке всю необходимую медицинскую помощь. Конечно, это был очень необычный опыт, действовали строжайшие меры безопасности, потому что тогда еще было крайне мало известно о заболевании", — рассказала медсестра.

С тех пор, как инфекционную больницу перепрофилировали в моногоспиталь, Наталья трудится там практически без перерыва. Раньше смена длилась сутки, все это время надо находиться в противочумном костюме. "Сейчас смены сократили до 12 часов, стало гораздо легче. Мы понимаем, как нужна наша помощь, и готовы работать столько, сколько понадобится", — говорит Наталья.

За борьбу с коронавирусной инфекцией Наталья Лоншакова получила Почетную грамоту Тюменской областной думы, награбу девушке вручил первый заместитель председателя облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Андрей Артюхов поблагодарил медицинскую сестру за самоотдачу и стойкость. "Мы признательны всем медицинским работникам, достойно выполняющим свой долг в это непростое время. Сейчас им приходится фактически жить на работе", — отметил Андрей Артюхов.

С начала апреля 2020 года депутаты облдумы вручают медицинским работникам награды, которые после выхода на пенсию дают льготы – в первую очередь, по оплате жилья, услуг ЖКХ, проезда на общественном транспорте, сообщает пресс-служба реготделения "Единой России".