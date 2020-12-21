Специалисты скорой напоминают, как помочь человеку без сознания

Фото: Ирина Бердюгина

В Тюмени в скорую помощь обратилась женщина, которая в подъезде дома нашла незнакомца на лестнице между первым и вторым этажами. Мужчина был без сознания — не отвечал на вопросы, никаких движений не совершал, звуков не издавал.

"Не пойму, что с ним случилось: то ли ему плохо, то ли он пьяный. Приличный вроде на вид мужчина, но без чувств", — пояснила женщина о состоянии пациента диспетчеру скорой помощи.

По указанному адресу бригада прибыла через 15 минут. Состояние 66-летнего пациента оказалось тяжелым: он находился в сопоре – глубокое нарушение сознания, реагировал лишь на болевые раздражители — открывал глаза. После оказанной помощи мужчину с предварительным диагнозом отравление доставили в Областную клиническую больницу № 2.

Специалисты напоминают очевидцам некоторые простые шаги по оказанию первой помощи, если вдруг при них внезапно упал человек и не двигается либо они его обнаружили уже лежащим посреди улицы или в любом другом месте, где он лежать не должен:

1. Первым делом убедитесь, что вам ничего не угрожает. Если рядом с пострадавшим лежит электрический провод, уберите его непроводящим ток предметом. На месте ДТП включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки. 2. Подойдите со стороны головы пострадавшего и четко спросите: "Вам нужна помощь? Вы меня слышите?".

Когда человек жалуется на плохое самочувствие и согласен, чтобы ему вызвали бригаду медиков, или на вопрос он отвечает неразборчиво, невнятно – стонет, хрипит, вы так и не дождались ответа, потому что пострадавший лежит без сознания — набирайте на стационарном телефоне номер 03, на сотовом – 103. Кроме того, вы всегда можете уточнить о необходимости вызова скорой или методах оказания первой помощи у врача-консультанта скорой помощи по телефону: 50-99-00, круглосуточно.

Не забудьте, что оптимальное положение человека без сознания – на боку, чтобы в случае рвоты он не задохнулся, да и в положении на спине существует риск западения языка, и последующей остановки дыхания. Следите за пульсом и дыханием, если они отсутствуют – произошла остановка сердца. Нужно приступить к непрямому массажу сердца и проводить его до прибытия медиков скорой либо до появления самостоятельного пульса и дыхания.

Основные правила реанимации: – перед тем как приступить к непрямому массажу сердца, найдите место, где сходятся нижние реберные дуги, и выемку на шее (яремная ямка) и поделите расстояние между ними пополам – нижняя половина грудины и есть та зона, где располагается сердце. – основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться вдоль нижней половины грудины. Руки максимально разогнуть в локтевых суставах: 30 надавливаний подряд (считаем три раза от 1 до 10), скорость — два надавливания в 1 сек (счет — один, два…). Глубина — 5-6 см.

Второй вариант развития событий: если на ваше громкое обращение человек реагирует отказом, он не желает, чтобы ему вызывали скорую, и продолжает лежать на снегу или на скамейке при минусовой погоде — звоните тогда в полицию.

Кроме того, человека без определенного места жительства можно определить на Коммунистическую, 70, тел. 8(3452) 62-66-77, там находится приют и теплая палатка, куда пускают всех нуждающихся. Отвезти туда помогут специалисты службы "Социальный экспресс", работают в будние дни с 8.00 до 16.00. Сообщить о месте нахождения бездомных граждан можно по телефону: 8(3452) 62-65-62. В остальное время следует обращаться в полицию.