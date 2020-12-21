В Тюмени поймали водителя с 39 штрафами и 3 задержаниями за отказ от освидетельствования

В Тюмени трое суток административного ареста получил 26-летний автомобилист за оказание неповиновения законному требованию сотрудников полиции.

Мужчина отказался выходить из авто по требованию автоинспекторов и препятствовал проведению досмотра своего иномарки. От проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он также отказался.

В этом году сотрудники ГИБДД уже три раза задерживали тюменца за управление транспортом с признаками опьянения и предлагали пройти освидетельствование на употребление алкоголя и наркотиков: в июле и два раза в декабре, каждый раз водитель отказывался от проведения экспертизы, за что подвергался ответственности.

"Автоинспекторы выяснили, что на счету тюменца 39 неоплаченных штрафов на сумму 28 100 рублей за нарушения ПДД, выявленные камерами на дорогах, в том числе 28 штрафов за превышение скорости, 9 за проезд на запрещающий сигнал светофора, 2 — за проезд за стоп-линию", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.