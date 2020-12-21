Тяжелобольных пациентов с коронавирусом диагностируют с помощью мобильных рентген-аппаратов

Новый передвижной цифровой рентгенографический аппарат с высоким разрешением поступил в моноинфекционный госпиталь на базе Областной инфекционной клинической больницы. Он предназначен для проведения всех видов рентгенографических исследований при любом положении пациента: стоя, сидя и лежа. Аккумуляторной батареи хватает, в среднем, на 30 снимков без дополнительной подзарядки.

Это уже второй такой аппарат в больнице. Первый работает с апреля. Диагностические исследования на нем выполнены 656 пациентам с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, отмечают в департаменте здравоохранения.

"Портативные аппараты дают возможность оценить состояние внутренних физиологических структур, не подвергая больного дополнительной нагрузке, связанной с перемещением в пределах лечебного учреждения. Это позволяет обследовать даже нетранспортабельных пациентов в условиях реанимации", - рассказала старший рентгенолаборант ОИКБ Татьяна Санникова.

При минимальной лучевой нагрузке специалисты мгновенно получают качественные рентгенограммы грудной клетки, брюшной полости, позвоночника и конечностей.